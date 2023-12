Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Dienstagvormittag

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 10,38 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 10,38 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,36 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 301.386 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,10 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,97 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,47 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,75 Prozent auf 2.755,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Commerzbank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie fester: Commerzbank braucht laut Personalchefin fast 20.000 neue Mitarbeiter

Aktien-Tipp Commerzbank-Analyse: UBS AG verbessert Commerzbank-Aktie auf Buy

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus