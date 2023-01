Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,58 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,57 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 9,71 EUR. Bei 9,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.703.143 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,96 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 3,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 10,47 EUR angegeben.

Commerzbank veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Commerzbank.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

