Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,08 EUR

-3,19% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr um 2,9 Prozent auf 11,05 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 10,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,46 EUR. Zuletzt wechselten 3.005.368 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 113,82 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 11,27 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 16.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 08.05.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie dürfte nach DAX-Abschied von Linde bald in erste deutsche Börsenliga nachrücken

Commerzbank-Aktie springt hoch: Commerzbank hat Gewinn 2022 mehr als verdreifacht

Commerzbank-Aktie profitiert: Commerzbank schüttet wieder Dividenden aus - Weidmann soll neuer AR-Chef werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com