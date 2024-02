Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Verlusten

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,70 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 10,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 10,69 EUR. Bei 10,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.297.891 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Gewinne von 12,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,34 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,360 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,18 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Beim Umsatz wurden 2.755,00 EUR gegenüber 1.886,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,26 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone