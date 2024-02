Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 10,60 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 10,60 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,58 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.746.255 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. 13,25 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,360 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 15.02.2024. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.886,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,26 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

