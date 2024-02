Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Commerzbank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,76 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 10,76 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,77 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 192.244 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 11,57 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 8,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 29,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,360 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,18 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.886,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,26 EUR je Aktie.

