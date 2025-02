Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 19,74 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 19,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 132.557 Commerzbank-Aktien.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 86,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,822 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 18,41 EUR angegeben.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61,22 Prozent zurück. Hier wurden 2,33 Mrd. EUR gegenüber 6,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

