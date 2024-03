Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 12,24 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 12,24 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 12,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.439.150 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,41 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,43 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 8,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 45,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,552 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.755,00 EUR im Vergleich zu 1.886,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

