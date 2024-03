Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 12,31 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 12,31 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,34 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,32 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.654.830 Aktien.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,41 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,41 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 46,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,552 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 15.02.2024. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 1.886,00 EUR eingefahren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

