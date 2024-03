Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 12,31 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 12,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 12,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.111 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,68 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.02.2024. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.886,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

