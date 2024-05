Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Montagmittag an

Kurs der Commerzbank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 15,50 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,50 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 15,62 EUR. Bei 15,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 949.979 Aktien.

Am 20.05.2024 markierte das Papier bei 15,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,74 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 69,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,558 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 16,01 EUR.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

