Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,56 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 15,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,62 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.543.741 Stück gehandelt.

Am 20.05.2024 markierte das Papier bei 15,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 0,39 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 70,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,558 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 16,01 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 15.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer