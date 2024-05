Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 15,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 15,59 EUR. Bei 15,62 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.718 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2024 bei 15,62 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 70,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,558 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,01 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,02 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer