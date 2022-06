Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,21 EUR

Die Aktie legte um 20.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 8,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.632.205 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 63,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,65 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.795,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

