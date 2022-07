Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,49 EUR

Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,53 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 6,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.738.948 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. 31,36 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,01 EUR fiel das Papier am 21.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 30,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 8,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 12.05.2022. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.099,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Der Verlust 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

