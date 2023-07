Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 11,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 11,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 11,26 EUR. Bei 11,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 4.379.373 Stück.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 6,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,16 EUR fiel das Papier am 30.08.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 45,15 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 13,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

