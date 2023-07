Notierung im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Vormittag an Fahrt

20.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,12 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,12 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 494.071 Commerzbank-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 7,37 Prozent niedriger. Am 30.08.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 80,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 13,76 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 17.05.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern Studie: Zinsen treiben Bankgewinne hoch DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank eingefahren

