Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Donnerstagmittag an

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,99 EUR

0,91% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 7,99 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,05 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,83 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.820.036 Aktien.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,99 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 EUR am 07.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 54,64 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,84 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.795,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2020 -0,415 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie fester: ver.di-Aufruf zu dreitägigem Streik bei Commerzbank-Tochter ComTS

EY-Analyse: US-Banken haben bei Gewinn und Profitabilität die Nase vorn

Commerzbank-Aktie schwächelt: Zweitägiger Warnstreik bei Commerzbank-Tochter durch ver.di vorgeschlagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf