Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Nachmittag

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 10,13 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 10,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 10,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.920.032 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. 18,51 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2022 auf bis zu 7,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,34 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,26 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte Commerzbank die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester