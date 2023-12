Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 10,63 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 10,63 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,65 EUR. Bei 10,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313.103 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 12,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 8,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,38 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.422,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

