Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 11,13 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 11,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 181.951 Commerzbank-Aktien.

Am 17.02.2023 markierte das Papier bei 11,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 115,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,00 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 16.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.886,00 EUR – eine Minderung von 6,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.018,00 EUR eingefahren.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Commerzbank AG