Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Kurs von 10,60 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 10,56 EUR. Bei 10,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.478.784 Stück.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 13,25 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,31 EUR am 20.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,60 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,360 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 46,08 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Am 14.05.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Commerzbank-Aktie.

