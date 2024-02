Fokus auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag gefragt

21.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 10,65 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 10,65 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,72 EUR. Bei 10,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.935.962 Stück gehandelt. Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 11,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR ab. Mit Abgaben von 21,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2022 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,360 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,18 EUR aus. Am 15.02.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.886,00 EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Sector Perform für Commerzbank-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Dienstagshandels Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

