Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 19,59 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 19,59 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 19,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,65 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.590.827 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,10 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 2,60 Prozent zulegen. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,822 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2,33 Mrd. EUR, gegenüber 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 61,22 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen. Am 13.05.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

