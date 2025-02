Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag fester

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 19,70 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 19,70 EUR. Bei 19,71 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 151.315 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 20,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). 2,03 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,57 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,822 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 18,41 EUR.

Am 31.01.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

