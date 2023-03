Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,03 EUR

Das Papier von Commerzbank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,2 Prozent auf 10,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 10,06 EUR. Bei 9,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.692.916 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 16.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,34 EUR.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.886,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.018,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

