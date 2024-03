Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 12,37 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,37 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.917.628 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 8,41 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,01 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,552 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

