Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag gefragt

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,40 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,40 EUR nach oben. Bei 12,44 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,33 EUR. Bisher wurden heute 475.880 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,44 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2024. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 0,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 32,18 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,32 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.886,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie.

