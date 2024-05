Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Nachmittag Verluste

Commerzbank im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,56 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 15,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 15,45 EUR ein. Mit einem Wert von 15,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.496.653 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 15,67 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 0,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 41,36 Prozent sinken.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,561 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,18 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2024 aus.

