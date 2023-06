Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,25 EUR

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 10,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.060.849 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 16,10 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2022 Kursverluste bis auf 5,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,36 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,16 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie in Rot: Rass wird doch nicht Commerzbank-Risikovorstand

Commerzbank-CFO: EuGH-Urteil zu Franken-Krediten möglicherweise mit Auswirkungen auf zweites Quartal - Aktie sinkt

EuGH mit Urteil Frankenkrediten in Polen: Entschädigung durch Bank möglich

