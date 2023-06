Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,25 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 10,37 EUR. Bei 10,41 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.780.750 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von 15,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 45,49 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,16 EUR.

Am 17.05.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.099,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

