Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 10,25 EUR. Bei 10,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 110.620 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 17,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 44,72 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 13,16 EUR.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.363,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.099,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

Commerzbank-Aktie in Rot: Rass wird doch nicht Commerzbank-Risikovorstand

Commerzbank-CFO: EuGH-Urteil zu Franken-Krediten möglicherweise mit Auswirkungen auf zweites Quartal - Aktie sinkt

EuGH mit Urteil Frankenkrediten in Polen: Entschädigung durch Bank möglich

