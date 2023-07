Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,23 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 11,23 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 11,35 EUR. Mit einem Wert von 11,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.071.579 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 6,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.08.2022 bei 6,16 EUR. Abschläge von 45,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,74 EUR aus.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

