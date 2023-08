Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Montagnachmittag ins Plus

Commerzbank im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 10,22 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 10,22 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,08 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.190.006 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,16 EUR fiel das Papier am 30.08.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,12 EUR.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.795,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.363,00 EUR.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Commerzbank abgeworfen

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank eingebracht

Europäische Bankaktien unter Druck: Italienische Banken-Sondersteuer belastet Bankenaktien