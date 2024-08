Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,72 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,72 EUR. Bei 12,80 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.096.213 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 19,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,41 EUR an.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,00 EUR je Aktie.

