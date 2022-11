Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,10 EUR

0,10% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 8,15 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 8,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.273.490 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 9,51 EUR markierte der Titel am 21.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 5,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 57,78 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,23 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2020 ein EPS von --0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie denoch im Plus: Landgericht erklärt Strafzinsen auf Spargelder für unwirksam

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank-Chef will europäischen Heimatmarkt etablieren

Commerzbank-Aktie etwas leichter: Commerzbank-Tochter ComTS wird erneut bestreikt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com