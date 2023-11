Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,16 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 11,16 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,13 EUR aus. Bei 11,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.160.730 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,57 Prozent hinzugewinnen. Am 15.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,63 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 31,63 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,62 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.727,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.422,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

So kann man auch während einer Rezession von seinen Investments profitieren