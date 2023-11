Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 11,18 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,18 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 11,13 EUR. Bei 11,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355.325 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 15.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 31,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,62 EUR.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.422,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.727,00 EUR ausgewiesen.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Commerzbank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

