Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Commerzbank befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 8,91 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,71 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.806.705 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 6,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 72,33 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.422,00 EUR im Vergleich zu 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Commerzbank die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

