Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 10,68 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 10,68 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.584.480 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,46 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,38 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.422,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

