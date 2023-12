Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 10,73 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 1,9 Prozent. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,73 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 771.160 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,88 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 22,55 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Beim Umsatz wurden 2.755,00 EUR gegenüber 2.422,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

