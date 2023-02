Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Mittwochmittag nach

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,79 EUR

-4,09% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:06 Uhr 3,1 Prozent auf 10,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,88 EUR aus. Bei 11,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.811.156 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,21 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 110,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,00 EUR an.

Am 16.02.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 1.886,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.018,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 17.05.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie im Plus: UBS-Analyst schraubt Kursziel für Commerzbank hoch

Aktienanalyse: RBC hebt Kursziel für Commerzbank-Aktie an

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Commerzbank-Aktie ersetzt Linde im DAX - Indexanpassungen im EURO STOXX 50

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf