Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 10,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 10,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 432.143 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von 12,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 28,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,360 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 15.02.2024. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.886,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Nachmittag