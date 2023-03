Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,03 EUR

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 9,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 9,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,96 EUR. Bisher wurden heute 700.136 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 16,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,34 EUR.

Am 16.02.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 1.886,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.018,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

