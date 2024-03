Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,48 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,49 EUR aus. Bei 12,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 106.026 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2024 auf bis zu 12,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 8,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,59 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,32 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

