Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,44 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,44 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 13,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.163.186 Commerzbank-Aktien.

Bei 13,62 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 9,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,67 EUR an.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 1,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Commerzbank-Aktie.

