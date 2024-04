Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 13,54 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 13,54 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 13,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.319.797 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 13,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.05.2023 Kursverluste bis auf 9,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,552 EUR. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,74 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Commerzbank-Aktie.

