Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 9,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 232.467 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. 22,23 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2022 Kursverluste bis auf 5,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – ein Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.099,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 31.07.2024 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

