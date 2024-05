Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,67 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 15,67 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 15,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,60 EUR. Bisher wurden heute 130.541 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 0,29 Prozent zulegen. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 41,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,561 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,18 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie nach neuer Barclays-Studie leichter

UniCredit betroffen: Russland friert Konten und Vermögen ein - UniCredit-Aktie verliert

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester