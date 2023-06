Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,20 EUR

Um 11:48 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 10,28 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 9,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.909.010 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 14,37 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 45,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,16 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Commerzbank.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Commerzbank-Aktie in Rot: Rass wird doch nicht Commerzbank-Risikovorstand

Commerzbank-CFO: EuGH-Urteil zu Franken-Krediten möglicherweise mit Auswirkungen auf zweites Quartal - Aktie sinkt

EuGH mit Urteil Frankenkrediten in Polen: Entschädigung durch Bank möglich

